アーチェリーの世界選手権は9日、韓国の光州で行われ、リカーブ団体で女子は朝久野奈波（日本建設）杉本智美（ミキハウス）上原瑠果（日本特殊陶業）の日本が決勝に進出した。河田悠希、青島鉄也（ともにエディオン）中西絢哉（シーアール物流）の男子と、河田と朝久野が組んだ混合団体の日本は準決勝で敗れて3位決定戦に回った。（共同）