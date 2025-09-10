『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』(決勝＝日本テレビ系で12月に生放送予定)の2回戦進出者275組が10日、発表された。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』今年は、昨年のエントリー数903組を超える1,042組がエントリー。動画審査を経て、275組が20日から28日まで東京・大阪で行われる2回戦に進む。○『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』2回戦進出芸人（※五十音順）アールグレイ優／アイドル鳥越／青海先生／青ザリガニ／赤名リンカ／朝かも