サイバー攻撃の被害を防ぐにはどうすればいいのか。日本カウンターインテリジェンス協会代表理事で、諜報事件の捜査に従事した経験を持つ稲村悠さんは「昨今、SNSで接触し、信頼関係を構築し、サイバー攻撃の突破口をあけられた例は少なくない。組織防衛の要諦は人間の心である」という――。※本稿は、稲村悠『謀略の技術 スパイが実践する籠絡（ヒュミント）の手法』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock