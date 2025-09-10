広島・斉藤優汰投手（２１）が試行錯誤の日々を送っている。ここまで２軍では主に中継ぎとして登板。８月中旬までは防御率２点台を維持していたが、先発に復帰した直近２試合で乱調。３年目右腕が“違和感”と戦っている。斉藤がキャリアの転機ともいえる“壁”に直面している。ウエスタンではここまで２９試合に登板し、３勝４敗、防御率３・６０（８日現在）。高卒３年目の成績としてはまずまずの数字だが、本人は納得してい