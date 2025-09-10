元プロ野球選手の槙原寛己氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。入団直後の高橋由伸氏に「俺らからは声をかけられない」と思っていた理由を語った。高橋由伸氏○「俺らからは声をかけられないなと思ってたよ」槙原寛己氏が「どっちかといったら、俺もこう見えても人見知りなところが。ちょっとシャイな部分があるから」と自己分析すると、高橋尚成氏は「そうですよね