恋愛において、男性が積極的に追いかけたくなる女性と、そうでない女性がいますよね。あなたも1度は「自分はどうして追われないのか…？」と悩んだことがあるかもしれません。今回は、男性が追う気にならない女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。もしかしたら、あなたも無意識にNG行動をしているかも！？自分に自信がない男性が追う気にならない女性の特徴のひとつに、自分に自信がないことが挙げられます。自