フリーアナウンサー・有働由美子（５６）が、１４日に放送されるテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」（日曜・後８時５６分）の９０分拡大スペシャルで、萩本欽一（８４）の半生に迫る。これまでも王貞治さんや松井秀喜さんといったレジェンドをインタビューしてきた「レジェンド＆スター」企画の第６弾。今回は昭和の国民的スターの今と昔を深掘りした。レギュラー番組が軒並み大ヒットし、その視聴率を合わせると「１００％超え」