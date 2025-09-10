9日夜、富士宮市内の歩道で犬の散歩をしていた75歳の男性が転倒して道路にはみだし乗用車にはねられました。男性はその後、死亡が確認されたということです。警察によりますと、9日午後7時半ごろ富士宮市大岩の歩道で近くに住む男性（75）が転倒して道路にはみだし、走ってきた乗用車にはねられました。男性は頭を強く打ち意識がない状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということです。乗用車の運転手にけが