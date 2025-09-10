宇宙船オリオンへの「搭乗券」のイメージ（NASA提供）【ワシントン共同】あなたの「名前」を月に送りませんか―。米航空宇宙局（NASA）は9日、宇宙船オリオンで飛行士とともに月を周回できる名前の一般募集を始めたと発表した。名前は記録媒体に収められてオリオンに搭載され、応募者は「搭乗券」をダウンロードできる。来年1月21日までNASAのホームページから応募可能。NASAは「宇宙の奥深くへ共に歩む機会を提供する」として