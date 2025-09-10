◇阪神大学野球秋季リーグ第１節大産大7-0大阪電通大（2025年9月6日GOSANDO南港）秋季リーグ戦が開幕し、6、7の両日に第1節計6試合が行われた。春季リーグ覇者の大産大は、開幕戦で7回コールド勝利発進した。先発した左腕・高橋克弥（4年＝高知）が2安打完封。大産大は2回戦も大阪電通大を下し、連勝で勝利ポイント6とした。天理大も連勝で勝利ポイント6を獲得、関西外大と大体大は1勝1敗で勝利ポイント3。＜大産大・1回