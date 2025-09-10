俳優・のん（３２）がこのほど、ＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」（２９日スタート。月曜、後８・００）で主演を演じることを受け、報道陣の取材に応じた。演じるのは女性棋士を目指すダークヒーロー。天才棋士の父に人生を奪われた憎しみを胸に、自分の人生を取り戻していくヒューマンドラマとなる。のんは「すごく不幸な目にあってきた主人公。私がやってきた役の中では、すごく新鮮だった」