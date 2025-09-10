ニューストップ > ライフ総合ニュース > 病院で目薬を処方されるも「油性ペン」はNG 成分が浸み込む可能性 TikTok 薬剤師 トレンド 医療 まいどなニュース 病院で目薬を処方されるも「油性ペン」はNG 成分が浸み込む可能性 2025年9月10日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大賀薬局の公式TikTokが、病院で処方された目薬に関するNG行動を伝えた 油性ペンで容器に記入すると、油性ペンの成分が浸み込む可能性があるという 「湿布薬の近くで保管する」「冷蔵庫で冷やす」ことも避けるべきだとした 記事を読む おすすめ記事 芸人証言の衝撃治療法で蛍原に異変…「アメトーク」口を押さえ、えっ？！「血まみれ」「脳の奥がガリガリガリ」スタジオ騒然、怖すぎる…。 2025年9月5日 16時34分 「ワーファリン」を服用するときの注意点はご存じですか? 飲み合わせの悪い薬も薬剤師が解説! 2025年9月3日 10時0分 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授「体が本当に緩む」“1時間ぽかぽか”ジップロックタオル活用術 2025年9月8日 18時0分 ダイニチ工業の生ごみ乾燥機は、ホルダー型だから手も容器も清潔 2025年9月3日 17時0分 湯せん可能なパウチ入りから携帯浄水器まで！災害時に大切な「水」の備え 2025年9月4日 15時0分