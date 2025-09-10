私はスズコ。私の家族は夫ケントと、2歳の長女ミミ、そして最近生まれたばかりの次女ネオです。実家も遠いので里帰りもできず、産後はいろいろと大変ですが、ケントが比較的協力的なのでなんとかなっています。しかし私には悩みがひとつ。それは近距離の義母が頻繁にわが家にやってくること。ひどいときには早朝にもやってくるので、睡眠不足の私はイライラしてしまいます……。こちらの事情を何も考えてくれないなんてうんざりし