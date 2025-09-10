ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが、2025年の「ファミリーマートクリスマスキャンペーン」のアンバサダーに就任したことが、9月10日（水）に発表された。【動画】LEO＆RYUHEIが無茶ぶりに悪戦苦闘!?BE:FIRSTインタビュー映像■ケーキのおいしさをダンスで表現今回のアンバサダー就任にともない、「ファミリーマート」では9月12日（金）10時01分から、メンバー監修のもと作り上げた「BE:FIRST BESTショコラケーキ」の予約