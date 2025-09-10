９日、記者会見するカタールのムハンマド首相/Karim Jaafar/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）カタールのムハンマド首相は９日の記者会見で、イスラエルによる首都ドーハへの攻撃について明確に怒りを表明した。ムハンマド氏は「今回の攻撃は、国家テロとしか言いようがない」「これは地域全体へのメッセージだ。この地域にはならず者が存在するということだ」と主張。その上で「誰がこの地域のいじめっ子なのか、世界はもっと明確なイメ