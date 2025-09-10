「ミスター」の愛称で親しまれた長嶋茂雄さんを追悼する礼拝が母校の立教大学で行われ、大学関係者らが別れを惜しみました。【映像】追悼礼拝の様子「あれほどの天才は2度と出ないと思います。人間としての大きさ、なんにもこだわらない天真爛漫さ、まさに長嶋茂雄は不滅です」（同級生で野球部OB 本屋敷錦吾さん）立教大学で行われた礼拝には卒業生や現役の野球部員らが集まり、今年6月に亡くなった長嶋さんの功績を振り返り