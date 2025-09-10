「D4DJ」主人公の愛本りんく役、「BanG Dream!」の広町七深役などで知られる声優の西尾夕香さん（31）が、2025年9月4日にXを更新。証明写真を公開した。「証明写真盛れ尾」西尾さんはXで、「証明写真盛れ尾うれしすぎるぞ！」と投稿。添えられた証明写真には、ぱっちりとした目でハイトーンヘアーがよく似合う西尾さんが写っていて、まさに「盛れ」ている。Xユーザーからは「えっ証明写真で盛れるの結構すごくないですか？？」「盛