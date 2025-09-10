俳優の沢村一樹（58歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。「この人すごい」と思った俳優について語った。番組は今回、「激うま中野グルメ10連発SP」と題し、フリーアナウンサーの田中みな実と沢村をゲストに、東京・中野の街をブラブラ。立ち寄った飲食店で料理を待つ間、沢村が「この人すごい」と思った俳優について話し始める。「波瑠。波瑠は、彼女、セリフ覚えがスゴいんで