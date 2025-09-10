東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.41高値147.58安値146.31 149.16ハイブレイク 148.37抵抗2 147.89抵抗1 147.10ピボット 146.62支持1 145.83支持2 145.35ローブレイク ユーロドル 終値1.1708高値1.1780安値1.1704 1.1833ハイブレイク 1.1807抵抗2 1.1757抵抗1 1.1731ピボット 1.1681支持1 1.1655支持2 1.1605ローブレイク