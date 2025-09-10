◆米マイナー３Ａオクラホマシティー―サクラメント（９日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、３Ａで５度目のリハビリ登板となるジャイアンツ傘下サクラメント戦の先発マウンドに上がり、初回１死で迎えた２番打者への初球に復帰後では初めて１００・４マイル（約