10月10日に日米同時公開される『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』の日本版ポスターと制作の裏側が語られる特別映像が公開された。 参考：『トロン：アレス』日本版声優に諏訪部順一、内田真礼、石川界人、田村睦心磯部勉も続投 世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レガシー』に続くシリーズ第3弾となる。