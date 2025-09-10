９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４１銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円５９銭前後と同９０銭程度のユーロ安・円高だった。 日本時間９日夕に米ブルームバーグ通信が「日銀は石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治情勢が混乱するなかでも年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ」と伝えた