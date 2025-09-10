１０日の東京株式市場は売り買い交錯、日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開か。前日の欧州株市場では各国の株価が高安まちまちとなり、政局不安が取り沙汰されているフランスでは主要株価指数であるＣＡＣ４０が続伸したものの、独ＤＡＸは反落した。この日は欧州各国の長期金利が軒並み上昇する展開となっており、株式市場の相対的な割高感が意識されやすかった。一方、米国株市場では主力株を中心に根強い買いが流入して