高齢になると高血圧になりやすい背景には「動脈硬化」や「自律神経の低下」など、加齢に伴う体の変化が深く関係しています。さらに、高血圧を放置すると脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気につながることも。今回は、高齢者に多い高血圧の特徴とリスク、そして早期対策の重要性について、介護福祉士の大野さんに解説して頂きました。 監修介護福祉士：大野 喜久弥（介護福祉士） 介護、福祉、医療特化ライター。在宅、