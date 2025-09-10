日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦する。森保一監督は前日会見で選手の大幅な入れ替えを明言していたなか、３日前のメキシコ戦（０−０）から先発11人全員を変更した。スターティングメンバーは以下の通り。GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）DF関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）荒木隼人（サンフレッチェ広島）望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）MF伊東純也（ヘンク／ベルギー）佐野海舟