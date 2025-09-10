国際親善試合会場：Lower.comフィールド（アメリカ）／9月10日（水）8時37分キックオフ※日本時間国際親善試合のアメリカ代表戦に臨む、日本代表のスターティングメンバーが発表された。FIFAワールドカップ26アジア最終予選を終えた日本代表は、来年に控えたワールドカップ本大会を見据えるフェーズに突入。現在は8大会連続8度目の参戦となる本大会に向けてアメリカ遠征を行なっており、7日に開催されたメキシコ代表戦を0−0の