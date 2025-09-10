中国のSNS・小紅書（RED）に6日、「観光公害（オーバーツーリズム）について」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は、外国人観光客らが鎌倉の街のあちこちにごみをポイ捨てしたり、民家の敷地内に入ったり、撮影のために路上駐車したりといった迷惑行為をまとめた日本の動画をシェアした上で、「とても考えさせられる。私が鎌倉を好きなのはアニメの聖地だからではなく、純粋にあの海辺の雰囲気、俗世を離れてリラックスできる