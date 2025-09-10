筆者の話です。「それくらいやってあげたら？」なんて言っていた独身時代の私。結婚してようやく、毎日の“積み重ねの疲れ”に気づきました。 独身時代「結婚」に夢を見ていた 当時、独身だった私は、結婚している友人の愚痴を聞くたび、ついこう言ってしまっていました。「え、でもそれくらいやってあげたら？ 私なら、そういうのも愛しいけどな」脱ぎっぱなしの服や、洗っていない食器……どれも“結婚生活の可愛い一部”だ