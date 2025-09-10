Image: Apple その薄さに、何を見出す？ついに発表された、史上もっとも薄いiPhone「iPhone Air」。iPhone 17シリーズと一緒に発表されたのに「名前に17ってつかないの!?」というのが、最初に驚いた点です。ナンバリング外のモデルということは、Appleにとって重要なモデルとなるはず。MacBook AirやiPad Airなど、Airという言葉はAppleにとっても思い入れのあるワードですからね。