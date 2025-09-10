5連敗中の5位・広島はベテラン大瀬良に連敗ストッパーを託す。9月はここまで1勝6敗。2日のDeNA戦で唯一の白星をマークしているのが大瀬良だ。巨人戦は今季2勝2敗、通算でも18勝13敗と勝ち越している。しかし、きょう10日の舞台である東京ドームに限ると2勝9敗と分が悪い。最後の白星は18年4月15日で同年7月6日から5連敗中だ。3位・DeNAとは5ゲーム差。2年ぶりのCS進出へこれ以上離されるわけにはいかない。投手陣最年長の34