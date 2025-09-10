W杯欧州予選のモルドバ戦で競り合うノルウェーがのアーリング・ハーランド＝9日、オスロ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は9日、各地で行われ、I組でノルウェーがモルドバに11―1で大勝し、5戦全勝の勝ち点15とした。ハーランドが5点を挙げた。D組のフランスはアイスランドに2―1で逆転勝ちし、2連勝となった。K組のイングランドはセルビアに5―0で快勝し、5