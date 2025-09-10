【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズは9日、トランプ米大統領がウクライナ侵攻を巡る対ロ制裁強化の一環で、ロシア産原油を輸入する中国とインドに「最大100％」の関税を課すよう欧州連合（EU）に求めたと報じた。