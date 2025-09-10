天皇陛下が皇居の水田で恒例の稲刈りに臨まれました。【映像】稲刈りに臨まれる天皇陛下9日午後3時半ごろ、青のシャツに長靴を履いて鎌を手にした天皇陛下は、実った稲を1株ずつ慣れた手付きで丁寧に刈り取られました。稲は、うるち米のニホンマサリともち米のマンゲツモチの2種類で、4月に種もみをまき、5月に陛下が田植えをされたものです。陛下はあわせて20株を収穫されました。稲は、宮中祭祀や伊勢神宮での神事などに使