◇セ・リーグ阪神0-3DeNA（2025年9月9日甲子園）祭りの後と言えばいいだろうか。甲子園球場にはどこか落ち着いた空気が流れていた。7日に優勝が決まり、8日は試合がなかった。優勝決定後初めての試合だった。入場券は完売なのだが空席も目立った。年間予約席で観戦を控えた人も多かったろう。あの優勝に向け、燃えさかるようだった熱気はもうない。そういうものだ。ファンも選手も誰だって、優勝達成の後の心には穴も