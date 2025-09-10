水産大手のマルハニチロは、サンマを事業化できるレベルで養殖することに成功したと発表しました。【映像】水揚げされた養殖サンマサンマは光などの外部環境の変化に弱く、水槽の壁に衝突して死んでしまうこともあるため、養殖が難しいとされています。マルハニチロは、去年6月に出荷の目安となる1匹100gを超えるサイズに育てることに成功しました。その後、事業化できる密度での養殖にも世界に先駆けて成功したということで