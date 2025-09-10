イギリス・ロンドンで防衛産業の展示会が開かれ、ドローンなど最新のシステムが披露されました。【映像】展示会の様子9日、ロンドンで2年おきに開かれる防衛産業の展示会「DSEI」が4日間の日程で始まりました。前回よりも約200社多い、1750を超える企業が出展しています。日本とイギリス、イタリアの次期戦闘機共同開発プログラムもブースを構えています。会場では、大小様々な種類のドローンの展示が目を引いていました。「