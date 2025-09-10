音楽や演劇の公演などで区切りの年数に合わせた「●周年」という表現が使われるが、９月に都内で開催されるコンサートの一覧を見ていたところ、「30執念」というタイトルを掲げた公演が目についた。「周年」の〝誤植〟かと思い、主催者側に確認すると、実は正式名称なのだという。その意図するところについて、公演の主役であるアーティストに話を聞いた。 【写真】誤植！？「30執念記念リサイタル」と