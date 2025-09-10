大人なかっこよさでファンを魅了する５７歳の俳優・大沢たかおが近影を公開した。大沢は１０日までに、自身のインスタグラムに船上でのショットをアップ。バックから夕日に照らされ、笑顔を浮かべるショットを披露した。この投稿にファンからは「こんな夕日が似合う人、他にいる〜？」「素敵な笑顔」「爽やかって、辞書で調べたら大沢たかおって出てくる気がします」「映画のワンシーンみたい」などの声が寄せられている。