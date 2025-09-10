女優の佐々木希（37）が9日、自身のインスタグラムを更新。三社祭での法被姿を披露した。佐々木は「夏の思い出、あれこれ」と書き出すと、法被にバンダナ姿の自撮りをアップ。「1枚目→仲良しママ友の三社祭での姿かっこよかった！私も着させていただいちゃった」とつづった。その他にも、すいかやコロッケなど、夏の思い出ショットを披露。「2枚目3枚目→金沢旅行で、『金澤おでん 菊一』さんへ再び心も身体も沁みた4枚