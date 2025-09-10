アメリカのトランプ大統領がEU＝ヨーロッパ連合に対して、中国とインドに最大100％の関税を課すよう要請したと報道されました。ウクライナ侵攻を続けるロシアへの圧力を強める狙いだとされています。イギリスのフィナンシャル・タイムズは9日、トランプ大統領がEUに対し、中国とインドからの輸入品に最大で100％の関税を課すよう要請したと報じました。トランプ氏がワシントンで9日に行われたアメリカとEUの高官らによる協議に電話