5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）と俳優の加藤大悟がW主演を務める、学園BL小説の“金字塔”初のドラマシリーズ『タクミくんシリーズ -Drama-』の本予告映像と場面写真が10日、公開された。【動画】切なさ＆もどかしさMAX！解禁されたドキドキの予告『タクミくんシリーズ』は、1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える大人気小説。全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描い