気象台は、午前7時46分に、洪水警報を岩国市、和木町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を和木町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・岩国市、和木町に発表 10日07:46時点東部では、10日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岩国市□大雨警報・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】10日昼前にかけて警戒■和木町□大雨