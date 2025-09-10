◇国際親善試合米国代表―日本代表（９日・米オハイオ州コロンバス）【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本代表は親善試合・米国代表戦の先発メンバーを発表した。６日にメキシコ代表と０―０の引き分けに終わった試合から、先発を総入れ替え。５大会連続のＷ杯出場を狙うＤＦ長友佑都が、７月１５日の東アジアＥ―１選手権・韓国戦以来の先発となり、ゲームキャプテンをつとめる。ＦＩＦＡランキングでは日本の１７