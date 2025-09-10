「それ、私の仕事じゃないのに…」――上司から押し付けられた瞬間、心の中でそうつぶやいた経験は誰にでもあるだろう。納得できない“他人の尻拭い”や“担当外の雑務”。だが実は、それを引き受けることこそが、自分の評価を一気に上げ、キャリアのチャンスを広げる最強の戦略になる。お人好しではなく、合理的に得をするための「当事者意識」のメカニズムを解説する連載第19回。（人材研究所ディレクター安藤 健、構成／ライ