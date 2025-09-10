「怒ったら6秒我慢しろ」。誰もが知るアンガーマネジメントの定番だが、実はこの方法は怒りを根本から鎮めるには不十分なことも多い。精神科医が教える、本当に効果的な怒りとの付き合い方とは？※本稿は、藤野智哉『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。イライラが増えるのは心や身体の不調が原因かも以前に比べて、ささいなことにイライラするようになった