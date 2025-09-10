世界の成功者の1人であるジェームス・ゴーマン（モルガン・スタンレー元CEO）は経験からの小さな学びを大事にしていた。ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を