元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。「元不登校YouTuber舐めんな！」とつづった。ゆたぼんは「おはようございます！なんか『イジメにあった被害者の親です』って言いながら集団で僕を『イジメ』てくる被害者のフリした加害者の親達に絡まれました」などと最近のSNS上における、一部ユーザーらと「イジメ」などをめぐるやり取りについて記述。そして「僕は負け