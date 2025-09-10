●担任役・木村文乃は「本当の先生みたいに優しかった」 現在放送中のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜)で女子高生・沢口夏希役を演じている早坂美海にインタビュー。本作での役作りや、主人公・小川愛実役の木村文乃、カヲル役のラウール(Snow Man)らとの共演の感想を聞いた。早坂美海撮影:加藤千雅――『愛の、がっこう。』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。オーディションだったのです