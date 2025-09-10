ガールズグループNMIXXのメンバー、ソリュンがスタイリッシュな秋ルックを完成させた。【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”去る9月8日、ソリュンはNMIXXの公式インスタグラムを更新。キャプションには、「目の保養だった『BURBERRY』アートスペース ‘Emotional Legacies’展示会」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ソリュンがソウルで開催されたラグジュアリーブランド「BURBERRY（