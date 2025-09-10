全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。筆者が最も注目している冷凍麺、キンレイの「お水がいらない」シリーズ。本シリーズから“こだわり尽くした至極の逸品”をコンセプトにプレミアムラインの新商品が発売された。創業50周年を迎えた新たな取り組みとして発売されたこの商品。今まで出ていた商品でも十分極上だったので、ハードル爆上がりの中での登場となった。今回ご紹介したいのが「お水がいらないプレミ